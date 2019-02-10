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ММА10 февраля 2019 10:26Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Макгрегор заявил о желании подраться с Сильвой

Сегодня, 10 февраля, бразилец проиграл Исраэлю Адесанье по решению судей.

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор оставил запись в своем Twitter после поединка Исраэля Адесаньи и Андерсона Сильвы на турнире в Мельбурне.

«Андерсон – мастер боевых искусств. Его стиль можно выработать только через многолетние тренировки и огромный опыт.

Феноменальное выступление. Очень уважаю его. Изобретательный ветеран. Для меня было бы честью подраться с ним», – написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что ирландец проведет следующий поединок против американца Дональда Серроне.

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