Дана Уайт: Фергюсон и Макгрегор могут подраться за титул временного чемпиона UFC - Советский спорт
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ММА10 февраля 2019 15:36Источник: MmaweeklyАвтор: Гичунцев Артур

Дана Уайт: Фергюсон и Макгрегор могут подраться за титул временного чемпиона UFC

На данный момент пояс принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация не будет дожидаться россиянина Хабиба Нурмагомедова и проведет поединок Тони Фергюсона и Конора Макгрегора за звание временного чемпиона.

Ранее уроженец Дагестана заявил, что не вернется в октагон, пока его товарищи по команде, наказанные за потасовку после боя с Макгрегором, будут отстранены от выступлений.

«Бойцы не могут сидеть и ждать, пока кто-то просто удерживает титул. Это не нормально. Так что, если Хабиб действительно намерен ждать окончания дисквалификации Тухугова, то мы обдумаем этот вариант.

Время покажет. Возможно, мы организуем бой между Макгрегором и Фергюсоном за звание временного чемпиона UFC», – приводит слова Уайта MMAWeekly.

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