Мирко Филиппович: Федору Емельяненко лучше завязывать с боями - Советский спорт
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ММА13 февраля 2019 13:49Источник: index.hrАвтор: Сметанникова Дарья

Мирко Филиппович: Федору Емельяненко лучше завязывать с боями

Российский боец Федор Емельненко проиграл в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде.

Хорватский боец Мирко «Крокоп» Филиппович считает, что 42-летнему россиянину стоит завершить карьеру.

«Я думаю, что Федор исчерпал себя и больше не будет драться. Бейдер достаточно сильно его нокаутировал, то же самое произошло и с Митрионом. Он абсолютно не в форме. Я думаю, что его тело больше не выдерживает тяжелых тренировок и ударов. Я не люблю делиться советами, но мы оба из поколения PRIDE, мы сражались бок о бок и часто делили раздевалку. Я считаю, что ему лучше завязывать», - приводит слова Филипповича Index.hr.

«Крокоп» и Емельяненко дрались в 2005 году на турнире Pride, тогда победу единогласным решением судей одержал Федор.

Отметим, что следующий бой Филиппович проведет 16 февраля на турнире Bellator 216 против Роя Нельсона.

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