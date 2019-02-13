Кейн Веласкес: Я могу побить Джона Джонса

ММА 13 февраля 2019 15:29 Источник: TMZ.com Автор: Гичунцев Артур

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории проведет следующий бой против Энтони Смита на турнире UFC 235.

Американский боец смешанного стиля Кейн Веласкес, владевший титулом в тяжелом весе, готов провести поединок против Джона Джонса.

«Я готов подраться с любым. Именно поэтому я здесь – хочу биться с лучшими.

Думаю, я могу побить Джонса. Это невероятный спортсмен, я следил за его выступлением и знаю, на что он способен. Любой соперник – непростая задача, но я думаю, что смогу победить его», – цитирует Веласкеса TMZ Sports.