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ММА13 февраля 2019 15:29Источник: TMZ.comАвтор: Гичунцев Артур

Кейн Веласкес: Я могу побить Джона Джонса

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории проведет следующий бой против Энтони Смита на турнире UFC 235.

Американский боец смешанного стиля Кейн Веласкес, владевший титулом в тяжелом весе, готов провести поединок против Джона Джонса.

«Я готов подраться с любым. Именно поэтому я здесь – хочу биться с лучшими.

Думаю, я могу побить Джонса. Это невероятный спортсмен, я следил за его выступлением и знаю, на что он способен. Любой соперник – непростая задача, но я думаю, что смогу победить его», – цитирует Веласкеса TMZ Sports.

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