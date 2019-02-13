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ММА13 февраля 2019 16:47Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Виталий Минаков: В техническом плане Конго сильно не изменился

Российский боец проведет второй бой с французом.

Российский боец Виталий Минаков рассказал о подготовке к бою с французом Чейком Конго на турнире Bellator 216.

«Подготовка уже завершилась, – приводит «Р-Спорт» слова 34-летнего Минакова. – Осталась уже подводящая работа, «на лапах», рассчитанная на то, чтобы восстановиться, набрать энергию. Основная подготовка уже позади, сегодня уже вылетаю в Коннектикут на место проведения турнира. В целом все нормально.

Ожидания победные, и жду от себя только победы, конечно (улыбается). Что касается Конго и того, изменился ли он за эти годы, то я не знаю, насколько он поменялся по своему физическому состоянию, функциональному, но в техническом плане я сильных изменений не вижу. Он не изменяет своей ударной технике, больше в страйке работает в стойке, хорошо работает от клетки, сбивает в партер и хорошо удерживает около клетки. Но это все то, что он и делал раньше».

Напомним, бой Минаков – Конго пройдет 16 февраля в штате Коннектикут.

4 апреля 2014 года Минаков уже побеждал Конго решением судей на турнире Bellator 115 в Неваде.

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