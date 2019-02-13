Виталий Минаков: Федора Емельяненко надо любить за те победы, которые были в его время

ММА 13 февраля 2019 16:48 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в первом раунде в финале Гран-при Bellator.

Российский боец Виталий Минаков поделился мнением насчет продолжения карьеры 42-летнего Емельяненко.

«Бой Федора Емельяненко с Райаном Бэйдером? Это достаточно контактный вид спорта, где все возможно: потеря концентрации на доли секунды приводит к подобным последствиям. Я не вижу в этом ничего страшного, трагедии или сенсации никакой нет. Федор — такой же обычный человек, как все: с руками, ногами, со своими человеческими слабостями. Нет ничего страшного. О продолжении карьеры никто не ответит, кроме самого Федора. Есть ли у него желание, мотивация — только он сам может ответить на все эти вопросы.

Если Федор решит продолжать свою карьеру, я поддержу его двумя руками, если решит завершить, то это будет его решение. Я надеюсь, что все мы руководствуемся не последними его поединками, а тем наследием, которое он оставил за собой. Я предлагаю не ориентироваться на последние несколько лет его карьеры, а ориентироваться, уважать и любить его за те победы, которые были в его время. Всему свое время», - приводит слова Минакова «Р-Спорт».