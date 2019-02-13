Чейк Конго: Федор Емельяненко уже стар, ему следовало отказаться от боя

ММА 13 февраля 2019 17:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла сегодня и завершилась победой американца.

Французский боец смешанного стиля Чейк Конго высказался после поражения Федора Емельяненко в финлае Гран-при Bellator.

Напомним, 27 января россиянин проиграл нокаутом на 35-й секунде американцу Райану Бейдеру.

«Федор выглядел слишком уставшим для боя. Он уже стар. Он выглядел как старый уставший человек… Слишком уставший, чтобы подняться. Вот, что я увидел.

Со всем уважением к Федору, смотреть такое его поражение… Следовало отказаться от боя. Было бы лучше, чем такое поражение. Со всем уважением, но бой это бой. Иногда ты оказываешься в нокдауне, но нельзя так проигрывать.

Все любили бои Федора. Мы никогда не узнаем, что происходило во время подготовки к бою, – заявил Конго, чьи слова приводит телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на в интервью изданию Fansided.