Радмир Габдуллин: У Минакова высокие шансы победить Конго

ММА 13 февраля 2019 17:29 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Поединок пройдет 16 февраля в Коннектикуте.

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин оценил шансы российского бойца Виталия Минакова в поединке с французом Чейком Конго.

«Шансы Минакова победить Конго достаточно высоки, учитывая стиль и манеру ведения боя российского бойца, а также тактический подход, – приводит «Р-Спорт» слова Габдуллина. – На фоне Конго у Виталия достаточно высоки шансы в борьбе, есть возможность нокаутировать соперника со средней дистанции.

Минакову нужно будет сокращать дистанцию, при этом остерегаться ударов коленями и остерегаться локтей Конго».

Напомним, бой Минаков – Конго пройдет 16 февраля в штате Коннектикут в рамках турнира Bellator 216.

4 апреля 2014 года Минаков уже побеждал француза решением судей на турнире Bellator 115 в Неваде.