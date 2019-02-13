Даниэль Толедо: Буторин станет моим "основным блюдом", не успеет понять, как проиграет

ММА 13 февраля 2019 18:04

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 испанский боец Даниэлем Толедо по прозвищу "Аллигатор" встретится в октагоне с российским нокаутером Алексеем Буториным.

"Мой русский соперник - ярко выраженный ударник. Но, как говорится: кто говорит, что хорошо бьет, хорошо падает. Не первый раз буду встречаться с крепко-бьющим парнем, проверю насколько крепкая у Алексея челюсть. В бойцовской среде меня недаром прозвали "Jacare" - это самый агрессивный крокодил Амазонки.

Он легко разрывает жертву намного больше себя. Буторин станет моим "основным блюдом", не успеет понять, как проиграет. Я предпочитаю проводить бой в стойке с жестким разменом ударами, чтобы увидеть страх в глазах противника. Тогда я испытываю настоящий адреналин. Поединок становится интереснее, когда может закончиться в любую секунду.

Я рад, что бой пройдет в России, это добавит драматизма моей победе. Мне очень нравится российская культура и люди. Это потрясающе насколько ММА за последнее время набрало популярность в вашей стране, и поразительно какими быстрыми темпами развивается здесь бойцовская индустрия. В Испании этого нет, у нас же традиционно топовый вид спорта - футбол. Я не люблю футбол, хотя могу поболеть за местный клуб «Малага», но не боле того. ММА - моя страсть. Надеюсь, что в Испании ММА-бум тоже настанет", - заявил Толедо.