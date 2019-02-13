Россиянин Дармешкин проведет бой с голландцем Мировым

ММА 13 февраля 2019 18:31

21 февраля в Казани российский супертяжеловес 5-кратный чемпион России, призер чемпионата мира, финалист чемпионата Европы по кикбоксингу (WAKO) Игорь Дармешкин (4 боя - 3 победы) проведет бой с чемпионом России по комплексному единоборству, двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу в разделе К-1 (ICO, WKN), чемпионом стран Бенилюкс по кикбоксингу в разделе (WKN), киприотом Христофором Мировым по прозвищу "Греческий Тайсон" (34 боя - 30 побед - 10 нокаутов). Встреча в весовой категории свыше 80 кг состоится в рамках первого турнира 12-сезона чемпионата мира "Бои по правилам TNA".

"Не дождусь скорейшего возвращения на ринг. Чувствую себя перед новым сезоном хорошо, готов воспользоваться вторым шансом, который мне предоставили организаторы чемпионата TNA. Очень благодарен за эту возможность», - прокомментировал Дармешкин. - После не очень удачного выступления в финале прошлого года сделал соответствующие выводы, буду работать надо ошибками, расти с каждым боем. К встрече с Мировым отрабатывали стандартные комбинации, по ходу поединка будем выстраивать их варианты. В любом случае задача не набирать очки, а нанести наибольший урон за счет тяжелых ударов. Своим фанатам хочу пообещать зрелищный и честный бой, мне очень важна ваша поддержка».