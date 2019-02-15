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ММА15 февраля 2019 11:46Источник: MMA FightingАвтор: Сметанникова Дарья

Харитонов не исключил возможности боя с Федором Емельяненко

16 февраля российский боец Сергей Харитонов проведет бой против Мэтта Митриона на турнире Bellator 215.

Харитонов поделился мнением насчет возможного поединка против соотечественника Федора Емельяненко.

«Сейчас, после его поражения, я не хочу боя с ним. Но если Федор продолжит карьеру, выиграет свой следующий поединок, то почему нет? Если это будет интересно организации и зрителям, я готов. Нужно ли ему заканчивать карьеру? Мирко Крокопу 44 года, он чувствует себя отлично. Я не вижу смысла Федору уходить в 42 года. Он еще может выступать 3-4 года. Пару лет назад я упал за 16 секунд. И мне говорили, что пора завершать карьеру. А сейчас я здесь, выиграл 5-7 поединков, уже сбился со счета. Надо встать, подняться и снова показать результат», - приводит слова Харитонова MMA Fighting.

Напомним, Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в первом раунде в финале Гран-при Bellator.

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