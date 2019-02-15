Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада - Советский спорт
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ММА15 февраля 2019 21:27Источник: ТАСС

Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

«Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тыс.) и оплатил услуги адвоката ($200 тыс.)», — цитирует ТАСС представителя команды Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Сразу после окончания поединка российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Позже Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Друг Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов были дисквалифицированы на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый.

#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб#ufc
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