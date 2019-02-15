Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

ММА 15 февраля 2019 21:27 Источник: ТАСС

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

«Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тыс.) и оплатил услуги адвоката ($200 тыс.)», — цитирует ТАСС представителя команды Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Сразу после окончания поединка российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Позже Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Друг Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов были дисквалифицированы на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый.