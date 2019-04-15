Появилось фото избитого Дацика после боя с блогером

Блогер Амиран Сардаров, который организовал этот бой, выложил фото Дацика после боя с Тарасовым.
«Очень зрелищный замес был. Очень! Завтра на Канале «Дневник хача» полный бой. Не пропустите!», - написал Сардаров в своем инстаграме.
Отметим, что Дацик провел первый бой после выхода из тюрьмы.
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