Тарасов травмировал обе руки во время боя с Дациком (фото) - Советский спорт
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15 апреля 2019 21:08ММАСметанникова Дарья

Тарасов травмировал обе руки во время боя с Дациком (фото)

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл бой против блогера Артема Тарасова.

Артем Тарасов опубликовал фотографию после боя с Вячеславом Дациком. На руках блогера наложен гипс.

По итогам трех раундов Тарасов победил Дацика. Боец ММА был дисквалифицирован за нарушения правил.

Отметим, что Дацик провел первый бой после выхода из тюрьмы.

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Публикация от Артем Тарасов (@artemtarasovlive)

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