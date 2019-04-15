Алексей Яценко: Уверен, что Раисов постарается перевести Сарнавского в партер

В активе 30-летнего представитель авторской школы "Шторм" Александр Сарнавского по прозвищу "Тигр" из Омска 36 побед в различных бойцовских организациях. В активе 23-летнего чеченского бойца Юсуфа "Волка" Раисова - 14 побед.
Президент лиги ACA Алексей Яценко поделился своим мнением об этом поединке.
"Главная причина посмотреть этот бой очевидна - встречаются ярчайший ударник и искусный борец. Нетрудно предположить, что воспитанник школы «Шторм» будет стараться сохранить преимущество в стойке, повышая градус атак и демонстрируя защиту от тейкдаунов.
Уверен, что Раисов постарается перевести бой в партер. Вопрос, сможет ли Сарнавский сохранить бой в стойке, защищаясь от тейкдаунов весь поединок, и развить свое преимущество. Что касается Раисова, то ему придется идти в размен ударами, чтобы перевести бой в партер и начать доминировать в борьбе.
Этот бой двух находящихся на подъеме бойцов станет психологической проверкой обоим, и кто сможет навязать свой бой сопернику, тот и выйдет победителем из этого противостояния", - сказал Яценко.
Встреча Раисов-Сарнавский пройдет в Москве, в ЦСКА Арене на турнире ACA 95, в рамках которого пройдет 16 боев по ММА с участием ярчайших спортсменов организации. В главном бою Мурад Абдулаев встретится с Альбертом Туменовым за титул объединенного чемпиона ACA.
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