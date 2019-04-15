26 апреля стартует первый совместный проект бойцовских лиг России и Китая - Советский спорт
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15 апреля 2019 22:47ММАВащенко Сергей

26 апреля стартует первый совместный проект бойцовских лиг России и Китая

26 апреля в Казани стартует второй чемпионата мира «Бои по правилам TNA» сезона 2019 года, ко-промоутором которого выступила китайская организация «WKF Global Boxing Championships».

В 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA» состоятся бои с участием россиян Ахмеда Мусольгова (Невинномысск) до 60 кг и Артура Хамидуллина (Казань) - 65 кг, которые выйдут в ринг против двух представителей Китая - Цзыцян Чжана и Хахана Руная соответственно.

В основном файткард бойцовского вечера заявлено 6 боев с участием представителей 7 стран:

до 70 кг:
Жанг Ванксин (Китай) CHN - Владимир Шуляк (Россия)
Сяолун Ли (Китай) - Айдын Кучук (Франция)

до 80 кг:
Цзюньчэн Чан (Китай) CHN - Юрий Бессмертный (Белоруссия)
Ю Цзяньхун (Китай) - Муса Салтаев (Россия)

Свыше 80 кг
Лю Вэй (Китай) - Франческо Ходжа (Албания)
Клаудио Истрате (Италия) - Костин Минку (Румыния).

Это первый совместный проект двух известнейших бойцовских лиг России и Китая. Спортсмены «Поднебесной» - многократные победители Китая по кунг-Фу, ушу-саньда, тайскому и классическому профессиональному боксу, - представляют Цинхайскую боксерскую ассоциацию (Qinghai Boxing Association) и WKF Global Boxing Championships.

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