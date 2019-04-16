Следующий бой Минакова может состояться в конце лета Крайний бой россиянин провел в феврале 2019 года.

Российский боец Bellator Виталий Минаков рассказала, когда проведет свой следующий бой.

«Жду назначения даты боя. Думаю, что до конца лета бой наверняка состоится, это будет конец июля или начало августа. А определен соперник будет в конце мая или начале июня», - цитирует Минакова «Р-Спорт».

16 февраля Минаков проиграл Чейку Конго решением судей на турнире Bellator 216. Для россиянина это поражение стало первым в карьере.