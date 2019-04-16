Власов предложил Нурмагомедову помощь при подготовке к бою с Порье - Советский спорт
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16 апреля 2019 17:09ММАСметанникова Дарья

Власов предложил Нурмагомедову помощь при подготовке к бою с Порье

В сентябре 2019 года Хабиб Нурмагомедов должен подраться с американцем Дастином Порье.

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов рассказал о своей встрече с чемпионом UFC легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Предложения (выступить в ММА) мне поступают часто. За турнирами ММА я слежу и могу похвастаться встречей с Хабибом Нурмагомедовым. Мы пообщались в Москве и я испытал яркие эмоции. Я видел его последний бой и еще раз окунулся в эту атмосферу. Мы поговорили и мне было интересно о многом услышать из его уст. Хабиб – очень достойный парень, и я рад, что мы общаемся и дружим. И я ему сказал, что могу помочь при подготовке к следующему бою.

Хабиб тоже был очень доволен встречей и сказал, что на чемпионате мира в Казахстане будет за меня болеть. Он очень предан спорту, верующий человек и вокруг него много хороших людей, которые искренне за него болеют. И у него хорошая команда: вызывает уважение, насколько человек умеет дружить и умеет объединять вокруг себя столько людей. Можно только брать с него пример в плане подготовки к боям и преданности делу, которому он полностью отдается», - цитирует Власова РИА Новости.

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