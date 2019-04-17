Председатель Наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко: "Мне всегда очень приятно наблюдать за боями спортсменов на первенствах. Все выкладываются полностью и пытаются применить в поединке все свои знания, различные техники и приемы.
С такими ребятами у нашего спорта есть будущее. Те бои, которые мы наблюдали на первенстве - это поединки очень высокого уровня. Уверен, что в скором времени мы услышим их имена на чемпионатах мира, Европы, а кого-то поздравим с победами в международных промоушенах".
На высшую ступень пьедестала почета поднялись:
до 52,2 кг: Курбан Омаров (Республика Дагестан)
до 56,7 кг: Гапизов Шахбан (Ориенбургская область)
до 61,2 кг: Залимханов Залимхан (Санкт-Петербург)
до 65,8 кг: Мусаев Башир (Ямало-Ненецкий АО)
до 70,3 кг: Кульшин Никита (Республика Северная Осетия)
до 77,1 кг. Камиль Шайхаматов (Санкт-Петербург)
до 83,9 кг: Тучалов Магомед (Санкт-Петербург)
до 93 кг: Сиражудинов Гамзат (ХМАО - Югра)
до 120,2 кг: Ашурдеков Рустам (ХМАО - Югра)
свыше 120,2 кг: Магомедов Заурбек (Республика Дагестан)
В командном зачете победили спортсмены из Дагестана, серебро и бронзу заняли бойцы из Москвы и Санкт-Петербурга.
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