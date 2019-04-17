Шлеменко будет секундировать Сарнавского на турнире ACA 95 в Москве - Советский спорт
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17 апреля 2019 10:17ММАВащенко Сергей

Шлеменко будет секундировать Сарнавского на турнире ACA 95 в Москве

Знаменитый боец MMA Александр Шлеменко будет секундировать в углу своего подопечного Александра Сарнавского на турнире ACA 95 в Москве.

Представитель авторской школы «Шторм» 27 апреля выйдет в клетку против чемпиона АСB в полулёгком весе Юсуфа Раисова.

Александр Шлеменко: "Подготовка Сарнавского прошла традиционно в Омске, в нашей авторской школе "Шторм". Мы старались делать акцент в работе над теми ошибками, которые не позволяли Александру в предыдущих боях полностью реализовать свой потенциал. С Сашей мы работаем давно, с 2007 года. Сейчас я сам готовлюсь к своему бою, но это не мешает. Я давно и успешно совмещаю тренерскую работу и подготовку к собственным выступлениям.

Юсуф Раисов - непростой соперник, молодой и очень перспективный. Он работает неплохо во всех аспектах, обладает хорошими навыками и в стойке, и в партере. Особенность нашей школы в том, что воспитанники всегда предпочитают показывать в стойке зрелищный бой. Поэтому, конечно, у Александра будет установка сохранить бой в стойке. К сожалению, наши соперники часто "сушат" поединок за счет скученной тактики - стараются прижать к сетке, цепляются за спину и т.д. Раисов, думаю, не станет исключением, сделает ставку на борьбу, будет мешать Александру развивать сильные стороны. Мы готовились ко всем сценариям, но предпочитаем показывать красивые бои, поэтому будем создавать моменты, чтобы выиграть у Юсуфа досрочно".

В активе 30-летнего представителя авторской школы «Шторм» Александра Сарнавского по прозвищу Тигр из Омска 36 побед в различных бойцовских организациях. В активе 23-летнего чеченского бойца Юсуфа «Волка» Раисова — 14 побед.

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