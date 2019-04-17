UFC в Санкт-Петербурге. Мустафаев — фаворит поединка против Физиева 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Магомед Мустафаев (13-2) сразится с представителем Казахстана Рафаэлем Физиевым (6-0).

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Мустафаев. Коэффициент на его победу равен 1,65, в то время, как на победу Физиева — 2,3.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.