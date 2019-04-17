Гонорар Тарасова за бой с Дациком составил 800 тысяч, у его соперника – 300 Тарасов признан победителем боя из-за дисквалификации соперника.

Промоутер поединка между российским бойцом Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым Амиран Сардаров назвал гонорары бойцов.

«Гарантированный гонорар обоих бойцов – по 300 тысяч рублей, – приводит ТАСС слова Сардарова. – Тарасов заработал около 800».

Напомним, поединок между Дациком и Тарасовым прошел в закрытом режиме в понедельник. Результат боя был обнародован на следующий день.

Тарасов победил Дацика, который был дисквалифицирован из-за двух предупреждений от судей. Первое было вынесено за удар соперника в пах, второе – за начало поединка без разрешения рефери.

После боя у Тарасова были диагностированы переломы обеих рук. Дацик отказался от осмотра врачей.