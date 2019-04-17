Гонорар Тарасова за бой с Дациком составил 800 тысяч, у его соперника – 300

Промоутер поединка между российским бойцом Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым Амиран Сардаров назвал гонорары бойцов.
«Гарантированный гонорар обоих бойцов – по 300 тысяч рублей, – приводит ТАСС слова Сардарова. – Тарасов заработал около 800».
Напомним, поединок между Дациком и Тарасовым прошел в закрытом режиме в понедельник. Результат боя был обнародован на следующий день.
Тарасов победил Дацика, который был дисквалифицирован из-за двух предупреждений от судей. Первое было вынесено за удар соперника в пах, второе – за начало поединка без разрешения рефери.
После боя у Тарасова были диагностированы переломы обеих рук. Дацик отказался от осмотра врачей.
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