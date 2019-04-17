UFC в Санкт-Петербурге. Букмекеры считают, что Антигулов проиграет Олексейчуку 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Гаджимурад Антигулов (20-5) сразится с представителем Польши Михалом Олексейчуком (13-2, 1 NC).

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является польский спортсмен. Коэффициент на его победу равен 1,5, в то время, как на победу Антигулова — 2,6.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.