UFC в Санкт-Петербурге. Букмекеры считают, что Антигулов проиграет Олексейчуку

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Гаджимурад Антигулов (20-5) сразится с представителем Польши Михалом Олексейчуком (13-2, 1 NC).
По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является польский спортсмен. Коэффициент на его победу равен 1,5, в то время, как на победу Антигулова — 2,6.
Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
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