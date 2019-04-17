UFC в Санкт-Петербурге. Тыбура — фаворит поединка против Абдурахимова - Советский спорт
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17 апреля 2019 11:49ММАВащенко Сергей

UFC в Санкт-Петербурге. Тыбура — фаворит поединка против Абдурахимова

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Шамиль Абдурахимов (19-4) сразится с представителем Польши Марчином Тыбурой (17-4).

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является польский спортсмен. Коэффициент на его победу равен 1,6, в то время, как на победу Абдурахимова — 2,4.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.

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