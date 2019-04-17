UFC в Санкт-Петербурге. Тыбура — фаворит поединка против Абдурахимова

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Шамиль Абдурахимов (19-4) сразится с представителем Польши Марчином Тыбурой (17-4).
По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является польский спортсмен. Коэффициент на его победу равен 1,6, в то время, как на победу Абдурахимова — 2,4.
Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.
Алексей Махно: Уйти так – не в стиле МакгрегораИзвестный российский легковес не исключает, что ирландец Конор Макгрегор может возобновить карьеру ради большого боя. «Тампа» сломалась. Как команда Кучерова закончила сезон (спойлер – очень быстро)Что бы ни произошло в нынешнем плей-офф дальше, серия «Тампа-Бэй» и «Коламбуса» уже стала главной сенсацией сезона, затмившей прошлогодний крестовый поход «Золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Гвардиола никогда не проходил английские клубы в ЛЧ. Неужели это случится снова?«Манчестер Сити» идет на квадрупл. Но «Тоттенхэм» победил в первом матче. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизньИзвестный юрист поделился мнением о суде над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса «Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи! У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спалиВ рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью. Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда. Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.
Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей. Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать. «Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.