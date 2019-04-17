UFC в Санкт-Петербурге. Яковлев — фаворит поединка против Коэлью 20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

В рамках этого бойцовского шоу россиянин Александр Яковлев (23-8-1) сразится с представителем Бразилии Алексом да Силвой Коэлью (20-1).

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является Яковлев. Коэффициент на его победу равен 1,65, в то время, как на победу бразильского спортсмена — 2,3.

Напомним, что в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник сразится с голландцем Алистаром Оверимом.