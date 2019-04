Макгрегор указал UFC на ошибку

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не согласился с решением организации отдать Исраэлю Аденсанье рекорд по количеству нокдаунов в титульных боях.

«Постойте, UFC, как вы считали? Это уже вторая ошибка. Хочу себе почетный значок, перед тем как я вернусь. В интернете они тоже считаются. Поторопитесь, UFC, я скоро буду. И используйте хорошие фотографии», – написал 30-летний ирландец в твиттере.

Wait, what?

The @ufc did what?

That’s twice now!

I want plaques before I’m back.

Digital plaques shall do.

Hurry up @ufc, I’ll be here.

And use a good image. https://t.co/Hq1j8GWcg8