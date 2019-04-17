Макгрегор указал UFC на ошибку

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не согласился с решением организации отдать Исраэлю Аденсанье рекорд по количеству нокдаунов в титульных боях.
«Постойте, UFC, как вы считали? Это уже вторая ошибка. Хочу себе почетный значок, перед тем как я вернусь. В интернете они тоже считаются. Поторопитесь, UFC, я скоро буду. И используйте хорошие фотографии», – написал 30-летний ирландец в твиттере.
Напомним, на турнире UFC 236 Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума единогласным решением в поединке за временный пояс. За пять раундов Адесанья отправил соперника в нокдаун четыре раза.
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