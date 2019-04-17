Макгрегор указал UFC на ошибку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 13:09ММАЛипкин Антон

Макгрегор указал UFC на ошибку

Ирландец считает, что ему принадлежит рекорд по количеству нокдаунов в титульных боях.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не согласился с решением организации отдать Исраэлю Аденсанье рекорд по количеству нокдаунов в титульных боях.

«Постойте, UFC, как вы считали? Это уже вторая ошибка. Хочу себе почетный значок, перед тем как я вернусь. В интернете они тоже считаются. Поторопитесь, UFC, я скоро буду. И используйте хорошие фотографии», – написал 30-летний ирландец в твиттере.

Напомним, на турнире UFC 236 Исраэль Адесанья победил Келвина Гастелума единогласным решением в поединке за временный пояс. За пять раундов Адесанья отправил соперника в нокдаун четыре раза.

11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
17/04 15:14Футбол
«Спартак» и его бывшие. 11 человек, регулярно портивших жизнь красно-белым«Спартаку» не привыкать терпеть всяческие неприятности от своих воспитанников, или просто бывших игроков. Это уже тянет на традицию.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
17/04 10:10Хоккей
Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
17/04 05:28Хоккей
Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка СтэнлиТут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
16/04 17:00Хоккей
«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться?«Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
17/04 09:15Футбол
Сергей Жорин: Младший Кокорин может получить травму на всю жизньИзвестный юрист поделился мнением о суде над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
17/04 00:20Футбол
«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)!Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
17/04 11:39Футбол
Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок.
17/04 13:48Футбол
Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
17/04 08:00Хоккей
Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в БалашихеВ среду в подмосковной Балашихе состоится третий  матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
10/04 10:00Фигурное катание
Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке?В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.
Новости
16:59 Хоккей Кубок Гагарина побывает в Омске между двумя матчами в Балашихе
16:54 Баскетбол Формат баскетбола на Олимпиаде-2020 будет изменен
16:46 Футбол Аспас продлил контракт с «Сельтой»
16:40 Футбол «Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»
16:39 ММА UFC проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге
16:38 Футбол Глава академии «Манчестер Юнайтед» подозревается в домашнем насилии
16:32 Футбол Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех
16:30 Бокс Гассиев вылетает в США для подготовки к бою
16:22 Футбол КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России
16:13 Футбол Денис Пак: Кокорин, взяв стул, желал нанести максимальный вред моему здоровью
16:06 Футбол УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан
15:53 Футбол КДК условно закрыл вираж фанатов «Зенита» на одну игру
15:49 Футбол КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей»
15:35 ММА Фергюсон может провести поединок с Макгрегором
15:34 Формула-1 Российский бизнесмен хочет купить команду Формулы-1
15:23 Хоккей Малкин поедет на чемпионат мира
15:23 Хоккей Александр Шлеменко: Не спешил бы с оценкой по действиям Обухова
15:20 ММА UFC в Санкт-Петербурге. Евлоев — явный фаворит поединка против Чоя, по мнению букмекеров
15:13 Футбол Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня
15:09 Футбол «Интер» заинтересован в приобретении Гюндогана
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика