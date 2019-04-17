Александр Емельяненко может провести главный бой декабрьского турнира в Москве - Советский спорт
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17 апреля 2019 19:13ММАСпирин Дмитрий

Александр Емельяненко может провести главный бой декабрьского турнира в Москве

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко может в декабре провести бой в Москве.

Организация «Битва на Волге» переименована в GFC. Емельяненко проведет бой в рамках данного промоушена 10 мая в Тольятти. Соперником станет бразилец Луис Энрике.

«Мы обсуждали вопрос подписания долгосрочного контракта с Александром. Мы готовы предложить ему контракт на несколько поединков, необходимо обсудить условия.

В декабре у нас планируется турнир в Москве, мы хотели бы, чтобы Александр его возглавил», — сообщил руководитель промоушена Gorilla Fighting Championship Александр Гурьянов, его цитирует агентство ТАСС.

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