Роберт Уиттакер: Я мог бы дать Джону Джонсу конкурентный бой

«Джонс Джонс — убийца. Это просто глупо . Но Адесанья бросает перчатки в каждого, — произнес Уиттакер в интервью submissionradio. — Мне нужно сразиться с Адесаньей, а потом я буду чувствовать себя слегка свободнее. Если и перейду, то точно вверх, а не вниз. Если взглянуть со стороны, то это отличный бой . Да, почему бы и нет? Я просто думаю, что мог бы дать ему конкурентный бой. Я многих смог удивить, у меня полно трюков. Мне кажется, что многие не привыкли к той интенсивности боя, с которой я провожу поединки. Он чрезвычайно опасен, и у меня нет иллюзий о том, что бой не станет одним из тяжелых сражений. Было бы весело».
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