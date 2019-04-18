Авелес рассказал о мотивации в бою против россиянина Вартаняна 27 апреля американский боец Джошуа Авелес (27-11) проведет бой против россиянина Эдуарда Вартаняна на турнире АСА 95.

Российским болельщикам Авелес запомнился благодаря трём ярким выступлениям в лиге, за каждое из них он получил бонус за бой вечера. Он не проигрывает с марта 2015 года. Всего за свою карьеру Авелес заработал 19 побед нокаутом.

"У меня был очень жесткий и тяжелый тренировочный лагерь. В целом всё было хорошо, к счастью, без серьёзных травм. Сейчас моя главная цель - Вартанян. Только Эдуард сейчас в поле моего зрения. Я видел его бои. Он хороший, крепкий боец. У него хорошая выносливость, и похоже, что он любит драться в стойке, так же, как и бороться.

Я настроение и мотивирован, как никогда. Моя единственная мотивация – это моя семья: мой сын, дочь и моя жена. У меня было тяжёлое детство и юношество. Был бездомным, родители сидели на наркотиках, мы много переезжали и жили в плохих районах. Я рос без отца. Меня воспитывала мама, а какое-то время я жил у бабушки с дедушкой. Там, где я жил, действовало одно правило, либо дерись, либо убегай. Если бы наш дедушка узнал, что я или мои братья убежали от драки, он бы нас за это наказал. Он говорил, что если убегать, то проблема никуда не исчезнет. Он так же надирал нам зад, если мы начинали драку и проигрывали. В 2007 году одного из моих братьев Стивена, убили. Это была тяжелейшая утрата, потому что мы были очень близки. Парень удирал от копов, неправильно выехал на автостраду и врезался в машину брата. Мне тяжело вспоминать. Моё детство было жестким, так так что я стараюсь дать лучшее своим детям, делая то, что умею лучше всего – это драться".