Все поединки турнира UFC в Санкт-Петербурге: здесь подерутся Олейник, Махачев, Павлович и другие россияне

В главном поединке бойцовского шоу 41-летний россиянин Алексей Олейник сразится с 38-летним представителем Голландии Алистаром Оверимом. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, а закончится ближе к полуночи.
В рамках шоу состоятся 12 поединков, в которых примут участие десять бойцов из России.
А вот, как выглядит полный файткард UFC Fight Night 149
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ
Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (10-0) - Сюн Ву Чой (7-1);
Полусредний вес: Султан Алиев (14-3) - Кейта Накамура (34-9-2);
Легкий вес: Александр Яковлев (24-9-1) - Алекс да Силва (20-1);
Тяжелый вес: Марчин Тыбура (17-4) - Шамиль Абдурахимов (19-4);
Полутяжелый вес: Гаджимурад Антигулов (20-5) - Михал Олексейчук (13-2, 1 NC)
Легкий вес: Магомед Мустафаев (13-2) - Рафаэль Физиев (6-0).
БОИ ОСНОВНОГО КАРДА
Легкий вес: Ислам Махачев (16-1) - Арман Царукян (13-1);
Тяжелый вес: Сергей Павлович (12-1) - Марсело Голм (6-2);
Полутяжелый вес: Девин Кларк (9-3) - Иван Штырков (15-0-1);
Женский наилегчайший вес: Роксанн Модаффери (22-15) - Антонина Шевченко (7-0);
Средний вес: Кшиштоф Йотко (19-4) - Ален Амедовский (8-0).
ГЛАВНЫЙ ПОЕДИНОК ТУРНИРА
Тяжелый вес: Алистер Оверим (44-17) - Алексей Олейник (57-11-1).
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