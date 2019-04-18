Ислам Махачев: Буду ждать Кевина Ли, мне интересен этот бой - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:21ММАГичунцев Артур

Ислам Махачев: Буду ждать Кевина Ли, мне интересен этот бой

В крайнем поединке американец проиграл Элу Яквинте.

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил о желании провести поединок против Кевина Ли.

«Я не слышал, что в UFC передумали устраивать мой бой с Кевином Ли. Он сам говорил, что готов. Но он давно планировал подниматься в весе. Думаю, он и до нашего диалога собирался переходить в 77 килограмм, и UFC искали ему там соперника. Потому они и не стали нас сводить.

Если вернётся в лёгкий вес, я буду его с радостью ждать. Конечно, мне интересен Ли», – передаёт слова Махачева «Чемпионат».

Отметим, 20 апреля Махачев сразится против россиянина Арман Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

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