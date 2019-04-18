Абдулманап Нурмагомедов: Реванш Хабиба и Макгрегора? Пусть Конор прилетает в Дагестан Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, высказался о возможном реванше сына против ирландца Конора Макгрегора.

«Реванш с Макгрегором? Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или, хотя бы, Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели поединок 7 октября 2018 года. Победу в четвертом раунде одержал российский спортсмен. Для Хабиба тот поединок был первой защитой титула UFC в легком весе.