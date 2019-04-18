Хабиб Нурмагомедов: Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Макгрегором

- Я все понимаю, но фанаты переживают. Я лично отпускаю слова Макгрегора. В моем статусе и его статусе мы не можем пересечься. Лет десять назад я мог бы встретиться где-то и решить вопрос… А так – мы бились, и люди видели, кто сильнее. Мы, мужчины, должны отвечать за слова. Но он к таким понятиям не привык. Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Макгрегором, - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости».
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели поединок 7 октября 2018 года. Победу в четвертом раунде одержал российский спортсмен. Для Хабиба тот поединок был первой защитой титула UFC в легком весе.
В конце марта Макгрегор объявил о завершении карьеры, однако уже в начале апреля заявил о своем возвращении.
Позже Макгрегор и Нурмагомедов активизировались в социальных сетях и стали делать едкие замечания в адрес друг друга
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