Артем Лобов: Мой бой с Тухуговым – это вопрос только времени - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 13:54ММАЛипкин Антон

Артем Лобов: Мой бой с Тухуговым – это вопрос только времени

В Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

Российский боец UFC Артем Лобов поделился мнением о предстоящем турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

– Очень рад, что в России пройдет уже второй турнир UFC, – приводит Life.ru слова 32-летнего Лобова. – Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ММА в России развиваются быстрыми темпами. Это приятно видеть! Конечно, в итоге от этого больше пользы получат бойцы. Это и гонорары, и спонсорские пакеты.

– Ваш потенциальный бой против Зубайры Тухугова мог бы возглавить ивент в России, но по определенным причинам это пока невозможно. Но все же жаждете ли вы сами этого боя и ждать ли его фанатам ММА?
– Мой поединок с Зубайрой Тухуговым станет главным боем в России. Не знаю только, будет ли это в UFC или в другой организации… Но он когда-нибудь произойдет. Так что в этом вопросе я особо не расстраиваюсь, это только вопрос времени!

Напомним, поединок Тухугов – Лобов был запланирован на 27 октября 2018 года в Канаде. Однако из-за участия Тухугова в массовой потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора он был отменен.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.

18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
19/04 09:59Хоккей
Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
18/04 17:43Футбол
Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/04 14:06Футбол
Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
Новости
16:00 Футбол Дмитрий Черышев: Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался
15:54 Футбол Вандерсон: Я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом
15:39 Футбол «Барселона» интересуется Ришарлисоном
15:34 Футбол Александр Ирхин – о матче Локомотив» - ЦСКА: Ставлю 60 на 40 в пользу подопечных Юрия Семина
15:30 Формула-1 В «Уильямсе» опровергли переговоры с Мазепиным
15:24 Хоккей Александр Кожевников: Понятно, что ЦСКА сильнее, но надеюсь, что «Авангарду» повезет сегодня немножко
15:24 Футбол Оливье Жиру: «Айнтрахт»? Мне нравится играть с немецкими командами
15:17 Хоккей Айзерман станет генеральным менеджером «Детройта»
15:16 Фигурное катание Загитова выступит в шоу The Ice в Японии
15:11 Хоккей Александр Лукашенко: Еще один год «Динамо» опозорится, а дальше – не нужна нам эта КХЛ
15:05 Футбол Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»
14:55 Футбол Ади Хюттер: «Айнтрахт» – самый непредсказуемый участник полуфиналов, но «Челси» будет фаворитом
14:48 Хоккей Скудра стал главным тренером «Трактора»
14:44 Формула-1 Нико Хюлькенберг: Риккардо все еще привыкает к «Рено», но уже скоро создаст мне трудности
14:36 Футбол Александр Бубнов: Ничья – это максимум, на что может рассчитывать «Анжи» в матче с «Ахматом»
14:33 Хоккей Джим Рутерфорд: В 2016 и 2017 годах «Питтсбург» был командой, в этом году я этого не увидел
14:31 Баскетбол Форвард «Басконии»: Мы выполнили задачу в первой части серии с ЦСКА
14:27 Футбол Максим Деменко: Фаворита в матчах «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» нет
14:27 Футбол ФИФА поддержала бойкот соцсетей в рамках борьбы с расизмом
14:14 Футбол Дмитрий Сенников: Изначально фаворит – «Локомотив», но в ЦСКА молодые и непредсказуемые ребята
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика