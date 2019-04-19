Артем Лобов: Мой бой с Тухуговым – это вопрос только времени В Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC Fight Night 149.

Российский боец UFC Артем Лобов поделился мнением о предстоящем турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

– Очень рад, что в России пройдет уже второй турнир UFC, – приводит Life.ru слова 32-летнего Лобова. – Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ММА в России развиваются быстрыми темпами. Это приятно видеть! Конечно, в итоге от этого больше пользы получат бойцы. Это и гонорары, и спонсорские пакеты.

– Ваш потенциальный бой против Зубайры Тухугова мог бы возглавить ивент в России, но по определенным причинам это пока невозможно. Но все же жаждете ли вы сами этого боя и ждать ли его фанатам ММА?

– Мой поединок с Зубайрой Тухуговым станет главным боем в России. Не знаю только, будет ли это в UFC или в другой организации… Но он когда-нибудь произойдет. Так что в этом вопросе я особо не расстраиваюсь, это только вопрос времени!

Напомним, поединок Тухугов – Лобов был запланирован на 27 октября 2018 года в Канаде. Однако из-за участия Тухугова в массовой потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора он был отменен.

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля.