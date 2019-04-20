Брандао проведет бой против Хелда на турнире ACA 96

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

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Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛ Президент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.

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UFC в Санкт-Петербурге. Бой Штыркова отменен, Олейник сразится с Оверимом. Онлайн Сегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

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Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

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Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.