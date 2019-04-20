Брандао проведет бой против Хелда на турнире ACA 96 - Советский спорт
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20 апреля 2019 14:58ММАВащенко Сергей

Брандао проведет бой против Хелда на турнире ACA 96

Боец лиги ACA, бразильский полулегковес Диего Брандао (24-13) проведет дебютный бой в организации против поляка Марчина Хелда (25-7).

Бой станет вторым главным событием турнира ACA 96, который пройдет в польском городе Лодзь.

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