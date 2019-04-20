Ученик Лечи Курбанова выступит на чемпионате мира «Бои по правилам TNA»

Султаев - мастер спорта по карате кекусинкай, победитель Prof-Fight «Ahmat-Ichigeki - 1», победитель Всероссийских соревнований «Кубок Ахмат», серебряный призёр чемпионата Чеченской республики по кикбоксингу, в разделе К-1.
Цзяньхун - чемпион Китая по боксу, чемпион китайско-тайского профессионального турнира Dream Hero, победитель турнира «матчевая встреча Китай vs Америка», чемпион «Кунь Лунь Файт», бронзовый призёр чемпионата Китая по Муайтай, чемпион профессионального турнира WKF.
Президент Ассоциации киокусинкай каратэ Чеченской Республики, знаменитый каратист Лечи Курбанов рассказал о подготовке своего бойца к выступлению на чемпионате мира «Бои по правилам ТНА» 26 апреля.
«На таком масштабном турнире, как бои TNA, своих бойцов выставляли Питер Аертс и Эрнесто Хуст. Впервые на предстоящем шоу в Казани моему ученику из академии «Ахмат Ичигеки» дали возможность выступить. Это для меня и Мусы Султаева первое серьезное испытание и очень большая честь.
Три года назад я заметил Мусу когда он выступал на турнирах по карате. После открытия нашей Академии он записался ко мне в секцию по К-1. На тренировках мы решили, что ему нужна закалка в профессиональных боях по кикбоксингу. Так провели два поединка, в одном он победил, а в другом - проиграл. Сделав выводы решили, что Мусе нужно вернуться к первоначальному "киокушину" и пройти путь до мастера спорта. Как только добились этой цели, то сразу решили возобновить выступления по кикбоксингу», - рассказал Курбанов.
Подготовку к первому выступлению на Боях по правилам TNA начали Нидерландах, куда отправились набирать дополнительный боевой опыт с хорошими кикбоксерами. Вернувшись домой провели контрольный бой, в котором Муса одержал уверенную победу в 1-раунде. Сейчас подготовка на финальном этапе проходит успешно. Думаю, что через год-два при правильном подходе он добьется самой высшей ступени в кикбоксинге».
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