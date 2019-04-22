Александр Емельяненко перенес следующий бой из-за падения с велосипеда (фото)

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о снятии с турнира «Битва на Волге 12», где он должен был подраться с бразильцем Луисом Энрике. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.
«Мой Друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен», - написал Емельяненко.
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