Александр Емельяненко перенес следующий бой из-за падения с велосипеда (фото) 10 мая в Самаре пройдет турнир «Битва на Волге 12».

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о снятии с турнира «Битва на Волге 12», где он должен был подраться с бразильцем Луисом Энрике. Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.

«Мой Друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесен», - написал Емельяненко.