В Москве обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу (фото) - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:24ММАСметанникова Дарья

В Москве обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу (фото)

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной было обнаружено на козырьке подъезда дома на Кронштадтском бульваре в Москве.

26-летняя спортсменка погибла в результате падения с большой высоты.

Мялина – победительница Кубка России, чемпионка Москвы и Московской области. Спортсменка входила в состав сборной России, с которой принимала участие в чемпионате Европы.

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