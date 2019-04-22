В Москве обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу (фото)

По информации источника, тело чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной было обнаружено на козырьке подъезда дома на Кронштадтском бульваре в Москве.
26-летняя спортсменка погибла в результате падения с большой высоты.
Мялина – победительница Кубка России, чемпионка Москвы и Московской области. Спортсменка входила в состав сборной России, с которой принимала участие в чемпионате Европы.
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