Хохолов выиграл юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу - Советский спорт
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23 апреля 2019 10:41ММАСметанникова Дарья

Хохолов выиграл юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу

В Абу-Даби с 21 по 22 апреля прошел юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу.

Российский спортсмен Ян Хохолов стал победителем юниорского чемпионата мира в Абу-Даби. В финале Хохолов победил спортсмена из Казахстана Бекжана Жаманбая – 2:1.

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