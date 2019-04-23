Хохолов выиграл юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу

Российский спортсмен Ян Хохолов стал победителем юниорского чемпионата мира в Абу-Даби. В финале Хохолов победил спортсмена из Казахстана Бекжана Жаманбая – 2:1.
Бронзовые медали завоевали Хамдан Мохаммед из ОАЭ, а также Ерасыл Кабышулы из Казахстана.
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