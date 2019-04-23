Хохолов выиграл юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу

100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99! После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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