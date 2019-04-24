Россиянин Шуляк проведет бой с китайским бойцом Жангом

Противостояние в весовой категории до 70 кг пройдет в на TATNEFT ARENA в Казани в рамках совместного турнира «Бои по правилам TNA» и китайской организацией «TOP OF THE FIST» .
Владимир Шуляк - чемпион 2018 года по тайскому боксу, чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 (WAKO), чемпион турнира по муатай по версии MAX MUAI THAI HERO CHAMPION. В активе россиянина: 93 победы, них 40 одержаны нокаутами.
Ванксин Жанг - обладатель Золотого пояса 67 кг, турнира Faith Fighting Championships 2016 года, победитель финальной четвёрки «Короля Кунг Фу» 2017 года, чемпион муайтай провинции «Чинхай» 2018 года. В активе китайского бойца 54 победы из низ 13 нокаутом. Прозвище Жанга «Анестезиолог», что говорит о его яркой ударной технике и умению отправить соперника в нокаут.
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