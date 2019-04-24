Ронда Роузи хочет приостановить карьеру, чтобы завести ребенка

Ронда Роузи сообщила, что планирует со своим мужем Трэвисом Брауном завести ребенка.
«Вместо того, чтобы уделять рестлингу незначительную часть своего времени, это стало всей моей жизнью на протяжении целого года и я по уши влюбилась в это. Время шло, мне это так нравилось и в итоге, я завоевала титул. Появилась возможность для того, чтобы женщины возглавляли крупные турниры на Wrestlemania и я решила задержаться.
Насчет планов в WWE на будущее – сначала, я хочу завести ребенка. Я не знаю, каково это будет. Может, я буду, как моя мама. Она тренировалась по дзюдо до восьмого месяца беременности и выиграла турнир в США через шесть недель после родов.
Я не хочу давать обещаний о будущем, когда сама не знаю, как я себя буду чувствовать в будущем», - цитирует Роузи MMA Fighting.
Напомним, 31-летняя американка выступала в UFC и даже стала членом Зала славы.
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