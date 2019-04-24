Абдурахимов поднялся в ТОП-10 тяжелого веса UFC, Олейник остался на девятой строчке

Россиянин Шамиль Абдурахимов после победы над поляком Марчином Тыбурой поднялся на десятое место. Еще один представитель России Алексей Олейник после поражения от голландца Алистара Оверима сохранил за собой девятую строчку.
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Чемпион: Даниэль Кормье (США)
1. Стипе Миочич (США)
2. Фрэнсис Нганноу (Франция)
3. Джуниор дос Сантос (Бразилия)
4. Кертис Блейдс (США)
5. Деррик Льюис (США)
6. Александр Волков (Россия)
7. Алистар Оверим (Голландия)
8. Кейн Веласкес (США)
9. Алексей Олейник (Россия)
10. Шамиль Абдурахимов (Россия)
11. Джастин Уиллис (США)
12. Тай Туйваса (Австралия)
13. Марчин Тыбура (Польша)
14. Благой Иванов (Болгария)
15. Андрей Орловский (Белоруссия)
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