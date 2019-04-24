Андрей Орловский: Я начинал с подвалов в середине 90-х. А теперь мне 40, и я дерусь в прямом эфире Белорусский боец UFC порассуждал на тему завершения карьеры. По мнению Андрея Орловского возраст не имеет значения.

«Возраст – это просто цифра. Я прихожу в зал первым и ухожу последним. Я тренируюсь 2-3 раза в день и обожаю то, что делаю. У меня есть примеры.

Джордж Форман стал чемпионом мира в 46. Рэнди Кутюр – в 45. Дэн Хендерсон сохранял огромную силу и после 40. Возраст – просто долбанная цифра.

Я счастлив, со мной настоящая женщина, моя жена. Она всегда поддерживала меня. Каждый раз мне разбивают лицо, и она прикладывает к нему всякую дорогую хрень. Она заботится обо мне.

Я начинал с подвалов в середине 90-х. А теперь мне 40, и я дерусь в прямом эфире ESPN. Наш спорт стал мейнстримом. Это фантастика», - цитирует Орловского MMA Fighting.

Орловский в своей карьере одержал 27 побед (17 – нокаутом), потерпел 18 поражений и один бой остался без результата.