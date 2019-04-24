Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими - Советский спорт
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24 апреля 2019 16:05ММАГичунцев Артур

Источник: Отец чемпиона мира по ММА скончался в больнице. Он был избит полицейскими

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Российский боец смешанного стиля Магомед Юнусилау потерял отца, который скончался в больнице на 46-м году жизни.

Согласно источнику, он умер после избиения полицейскими. Отмечается, что инцидент произошел в Орехово-Зуево.

Оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов пристали к отцу спортсмена – шутили над его внешностью, и пытались задержать. Он забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. При попытке задержания его очень сильно избили.

В итоге, мужчина скончался в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за избиения.

Сообщается, что на полицейских завели уголовные дела – за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий.

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