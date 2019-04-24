Полицейские, избивавшие отца чемпиона по MMA, пройдут психиатрическую экспертизу

Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции из-за смерти Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, сообщает пресс-служба Следственого комитета Российской Федерации по Московской области.
На полицейских заведены уголовные дела за умышленное причинение тяжкого вреда и превышение полномочий. Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами. Расследование уголовного дела продолжается.
Один из полицейских помещен под стражу, двое соучастников находятся под домашним арестом. Ранее сообщалось, что на Юнусилау-старшего в Орехово-Зуево напали неизвестные. Мужчина был зверски избит и скончался в больнице от полученных травм.
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