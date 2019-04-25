Анатолий Малыхин: Мои менеджеры работают над контрактом с UFC

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал о планах на будущее.
«Мои менеджеры работают над этим (над контрактом с UFC). Я реально смотрю на карьеру, после Мальдонадо надо еще один-два боя провести с хорошими бойцами. Надо немного окрепнуть, чтобы обо мне узнали, а потом, думаю, предложение поступит.
Нас, тяжей, мало, мы ленивые, любим поспать и покушать. Очень хочется проверить свои силы с лучшими бойцами мира», – заявил россиянин агентству «РИА Новости».
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