Анатолий Малыхин: Мои менеджеры работают над контрактом с UFC На данный момент спортсмен выступает в Fight Nights.

Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал о планах на будущее.

«Мои менеджеры работают над этим (над контрактом с UFC). Я реально смотрю на карьеру, после Мальдонадо надо еще один-два боя провести с хорошими бойцами. Надо немного окрепнуть, чтобы обо мне узнали, а потом, думаю, предложение поступит.

Нас, тяжей, мало, мы ленивые, любим поспать и покушать. Очень хочется проверить свои силы с лучшими бойцами мира», – заявил россиянин агентству «РИА Новости».