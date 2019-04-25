Александр Емельяненко не смог оспорить лишение водительских прав

«Постановление мирового суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения», - передает решение судьи апелляционной инстанции «Р-Спорт».
Напомним, в начале марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС. Из-за этого боец попал в ДТП и разбил два автомобиля. По просьбе сотрудников полиции покинуть автомобиль, спортсмен заперся в машине и отказывался выходить. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось доставать его из автомобиля силой.
За отказ же от медицинского освидетельствования мировой суд 7 марта назначил Емельяненко штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.
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