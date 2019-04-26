Магомед Исмаилов: Нокаут не повлияет на наши отношения с Василевским

«Кто бы не улетел из нас в нокаут в бою, я не думаю, что это как-то повлияет на наши отношения. Когда мне сказали, что моим противником будет Вячеслав Василевский я уже понял, что по своей доброте душевной он парень без комплексов. Я понимаю, что мы с ним можем покрутить этот бой. Будут ли сохраняться наши отношения зависит исключительно от нас. Вот если я оскорблю его, естественно это повлияет на отношения. А нокаут никак не может повлиять. Кто бы не улетел, в какой-бы нокаут, на наши отношения никак это не повлияет.
В бою с Владимиром Минеевым что-то пошло не так, я немало гонял, я неправильно питался после сгонки веса. В этот раз я придерживался изначально. Сейчас хорошо чувствую. Я устранил все ошибки, в этот раз так не будет. Если мы до третьего раунда дойдем со Славой, то увидите мою функционалку.
То, что я дерусь в прилимах, меня не расстраивает. Я не люблю долго ждать бой. Подерусь и смогу смотреть бои, с улыбкой победителя на лице», - сказал Исмаилов.
Бой Василевского и Исмаилова состоится 27 апреля в Москве на турнире ACA 95. В активе 30-летнего Василевского 33 победы при шести поражениях, на счету 32-летнего Исмаилова 13 побед, два поражения и ничья.
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