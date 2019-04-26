Артем Лобов: Может, я займу место Уайта, прическа для этого уже есть

Российский боец Артем Лобов не исключил, что по завершении карьеры станет промоутером.
«Никогда не говори «никогда», – сказал 32-летний Лобов в интервью YouTube-каналу The Delve. – Посмотрим, к чему это все приведет. Я встречал много интересных людей на своем пути. Кто знает, где я окажусь.
В перспективе я могу стать промоутером. Может, я займу место Даны Уайта. Прическа для этого у меня уже есть».
Напомним, 6 апреля Лобов победил Джейсона Найта единогласным решением на турнире кулачных боев BKFC 5.
Лобов выступал в UFC с 2016 по 2018 годы и одержал в организации две победы при четырех поражениях.
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