Власов хочет попробовать свои силы в ММА

Роман Власов сообщил, что хочет попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
«Честно признаюсь, мне было бы интересно попробовать свои силы в ММА.
В последние годы это превратилось в очень раскрученную историю. Все очень жестко, все по-настоящему, и неподготовленным в клетку выходить нельзя. Цена ошибки может быть очень высока, и лишь настоящим профессионалам под силу добиться чего–то серьезного.
Я не могу загадывать на будущее. Скажу лишь: вероятность того, что я зайду в октагон, есть, но она не высока», - цитирует Власова «Команда России».
Напомним, что на минувшем чемпионате Европы Власов завоевал золотую медаль в весовой категории до 77 кг.
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