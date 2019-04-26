Власов хочет попробовать свои силы в ММА Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.

Роман Власов сообщил, что хочет попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

«Честно признаюсь, мне было бы интересно попробовать свои силы в ММА.

В последние годы это превратилось в очень раскрученную историю. Все очень жестко, все по-настоящему, и неподготовленным в клетку выходить нельзя. Цена ошибки может быть очень высока, и лишь настоящим профессионалам под силу добиться чего–то серьезного.

Я не могу загадывать на будущее. Скажу лишь: вероятность того, что я зайду в октагон, есть, но она не высока», - цитирует Власова «Команда России».

Напомним, что на минувшем чемпионате Европы Власов завоевал золотую медаль в весовой категории до 77 кг.